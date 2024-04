Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 0862

Gestern Mittag erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Kladow tödliche Verletzungen. Derzeitigen Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge befuhr ein 41-jähriger Busfahrer der Linie X34 gegen 12.15 Uhr den Ritterfelddamm in Richtung Selbitzer Straße, als eine 75-jährige Frau, die an einer der roten Fußgängerampel wartete, unerwartet nach vorn in Richtung Fahrbahn fiel. Die Seniorin wurde von den hinteren Reifen des Busses überrollt, erlitt dadurch tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Ein 14-jähriger Fahrgast stieß durch das Bremsen des Busses mit dem Kopf gegen eine Haltestange. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Nach der medizinischen Versorgung wurde er seiner Mutter übergeben. Während der Unfallaufnahme blieb der Ritterfelddamm zwischen Kladower Damm und Dechtower Steig bis etwa 16 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.