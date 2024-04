Auseinandersetzung vor Bar - zwei Verletzte

Nr. 0858

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 wurden in der vergangenen Nacht nach Charlottenburg alarmiert, da dort ein Mann mit einer Waffe geschossen haben sollte. Den bisherigen Ermittlungen und Angaben mehrerer Zeugen zufolge wurden zwei Männer im Alter von 33 und 36 Jahren kurz vor 4 Uhr vor einer Bar in der Knesebeckstraße von jeweils einem Mann körperlich angegangen und dabei im Gesicht verletzt. Im Laufe der Auseinandersetzung, die mehrere Personen zu schlichten versuchten, soll einer der Tatverdächtigen, ein 37-Jähriger, aus einer Waffe einen Schuss abgegeben haben. Dadurch wurde nach den bisherigen Erkenntnissen jedoch niemand verletzt. Kurz darauf nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Angreifer in der Nähe fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine scharfe Schusswaffe und stellten sie als mutmaßliches Tatmittel sicher. Der Festgenommene wurde für die ermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) eingeliefert. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Rettungskräfte brachten den verletzten 33-Jährigen mit Verdacht auf eine Fraktur im Gesicht in ein Krankenhaus. Die Kopfverletzungen des 36-Jährigen behandelten Rettungskräfte am Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.