Feuer in Mehrfamilienhaus - neun Verletzte

Nr. 0855

Gestern Abend wurden bei einem Brand in Schöneberg neun Personen verletzt, davon eine lebensgefährlich. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte es gegen 18.25 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Eisackstraße. Der 64-jährige Bewohner bemerkte das Feuer, versuchte noch, dieses zu löschen und verließ dann die Wohnung. Während Feuerwehrkräfte mit den Löscharbeiten begannen, bauten weitere Kräfte der Feuerwehr ein Sprungpolster auf, in das sich die 62-jährige Ehefrau aus der Brandwohnung fallen ließ. Sie hatte lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Rettungskräfte flogen sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sieben weitere Bewohnerinnen und Bewohner sowie der 64-Jährige wurden am Ort behandelt oder in Kliniken gebracht, die sie nach den Behandlungen wieder verlassen konnten. Für die Dauer des Einsatzes war die Rubensstraße zwischen der Hauptstraße und der Traegerstraße bis kurz nach 20 Uhr gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.