Jugendlicher verursacht mehrere Verkehrsunfälle, fährt Polizisten an und leistet Widerstand bei der Festnahme

Nr. 0853

Für einen 15-Jährigen endete gestern Nachmittag eine Spritztour im Audi in Charlottenburg mit mehreren Strafanzeigen. Gegen 15.40 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Mietwagenfirma bei der Polizei und teilte einen unbefugten Gebrauch eines Sharingwagens mit. Kurz darauf entdeckten Polizeikräfte den Audi im Kurfürstendamm in Höhe Eisenzahnstraße und stoppten den Wagen. Als ein Polizist an den Audi herantrat, um den Fahrer anzusprechen, beschleunigte der Jugendliche und fuhr den Polizisten an, woraufhin dieser stürzte. Anschließend rammte der 15-Jährige mit dem Audi das Heck des Einsatzwagens und flüchtete. Dabei missachtete der Jugendliche am Olivaer Platz, an der Schlüterstraße sowie der Knesebeckstraße rote Ampeln. Einige Meter hinter der Knesebeckstraße musste der 15-Jährige mit dem Audi dann an einer Fahrbahnverengung abbremsen und fuhr zweimal auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf, um voranzukommen. Anschließend setzte er zurück und erfasste dabei mit einem Außenspiegel einen Polizeibeamten. Schließlich mussten die Einsatzkräfte die Seitenscheiben des Audi einschlagen, um den 15-Jährigen am Weiterfahren zu hindern. Dabei erlitt ein Polizist eine Schnittverletzung an der Hand. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Jugendliche Widerstand und verletzte dabei einen weiteren Beamten. Der 15-Jährige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss seiner Mutter übergeben. Von den vier verletzten Polizisten musste der gestürzte Beamte seinen Dienst beenden, während die anderen im Dienst verblieben. Der Kurfürstendamm musste von circa 15.50 Uhr bis circa 18.10 Uhr ab der Knesebeckstraße bis Uhlandstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Davon waren auch BVG-Buslinien betroffen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).