Seniorin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0852

Nach einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Buch ist eine Seniorin verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 82-Jähriger gegen 10 Uhr mit seinem Opel die Schönerlinder Chaussee in Richtung Buch. Beim Versuch, den vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger, mit dem ein 38-Jähriger unterwegs war, zu überholen, übersah er offenbar einen entgegenkommenden zweiten Lastwagen, der von einem 58-Jährigen gefahren wurde. Daraufhin soll der Opel-Fahrer versucht haben, ruckartig vor dem überholten Lkw wieder einzuscheren. Dabei kam es zur Berührung mit diesem Lkw, woraufhin der Opel von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten streifte und gegen einen Baum geschleudert wurde. Der Opel-Fahrer und seine ebenfalls 82 Jahre alte Beifahrerin wurden von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem die Frau später verstarb. Der Autofahrer hatte bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und wird intensivmedizinisch behandelt. Die Fahrer der Lastwagen standen unter dem Eindruck des Geschehenen und wurden am Ort behandelt. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Schönerlinder Chaussee zwischen Schönerlinder Straße und Hobrechtsfelder Chaussee bis circa 13 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).