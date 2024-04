Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0850

Gestern Mittag kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Lastwagen mit Anhänger. Nach ersten Zeugenangaben befuhr ein 57-Jähriger gegen 13.10 Uhr mit dem Lastwagen mit Anhänger die Residenzstraße in Richtung Amendestraße. In Höhe Hausotterstraße hielt der Fahrer zunächst aufgrund einer Baustelle an einer Fahrbahnverengung an. Zeitgleich betrat der 80-jährige Fußgänger mit seinem Rollator die Fahrbahn und lief zwischen den Lkw und den Anhänger, um die Fahrbahn zu überqueren. Kurz darauf fuhr der Lkw-Fahrer wieder los und fuhr mit dem Anhänger den Senior an, der dadurch auf die Fahrbahn stürzte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.