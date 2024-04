Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Nr. 0849

Ein Radfahrer verletzte sich gestern Nachmittag in Mitte bei einem Sturz. Der 59-Jährige war gegen 16 Uhr aus Richtung Hessische Straße kommend in der Invalidenstraße in Richtung Chausseestraße unterwegs. Beim Wechsel vom Radfahrschutzstreifen in den linken Fahrstreifen geriet er in die dort verlegten Straßenbahngleise und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die Invalidenstraße von 16.20 Uhr bis 18.40 Uhr zwischen Hessische Straße und Chausseestraße gesperrt werden. Davon war auch der Straßenbahnverkehr der Linien M5, M8 und M10 betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.