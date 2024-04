Mehrere Autos angezündet

Mitte/Charlottenburg-Wilmersdorf

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr zu Brandstiftungen an mehreren Autos in Moabit und Charlottenburg-Nord alarmiert.

Nr. 0847

Gegen 23 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Spenerstraße in Moabit Rauchentwicklungen an zwei nebeneinander geparkten Wagen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Funkwagenbesatzung die Brände löschen. Die Feuerwehr löschte nach. Verletzt wurde niemand.

Nr. 0848

Etwa eine halbe Stunde später alarmierte ein Zeuge Polizei und Feuerwehr zum Friedrich-Olbricht-Damm in Charlottenburg-Nord, nachdem er Flammen an drei geparkten Autos entdeckt hatte. Kräfte der Feuerwehr löschten die Brände. Verletzt wurde niemand.

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen zu beiden Sachverhalten übernommen.