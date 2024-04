Durchsuchungen und Verhaftungen wegen des Verdachts des Drogenhandels

Gemeinsame Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0845

262 Einsatzkräfte der Polizei Berlin vollstreckten heute Morgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an zwölf Wohnanschriften, einer Geschäftsanschrift sowie bei einem Gefangenen der Justizvollzugsanstalt in der Niederneuendorfer Allee. Zudem wurden fünf Haftbefehle vollstreckt. Unterstützt wurde die Polizei Berlin hierbei durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Brandenburg sowie Ermittlerinnen und Ermittler des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen Berlin.

Die beiden Hauptbeschuldigten sind ein 36-jähriger Mann und sein 16 Jahre alter Sohn. Sie sollen die Köpfe einer Gruppierung sein, die aus elf weiteren Personen – zehn Männer im Alter zwischen 17 bis 43 Jahren und einer 36 Jahre alten Frau – besteht. Während die beiden Hauptbeschuldigten als Köpfe der Gruppierung mutmaßlich für den Einkauf der Betäubungsmittel und die Organisation des Handels zuständig sind, sollen die weiteren als Händler, Bunkerhalter, Portionierer, Verpacker, Fahrer, Auslieferer, Kurierfahrer und für die Einfuhr der Betäubungsmittel – überwiegend aus den Niederlanden – verantwortlich sein.

Aus der Auswertung von Chatverläufen des kryptierten Messenger-Dienstes „EncroChat“ ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass seitens des Haupttatverdächtigen bereits zwischen April und Juni 2020 34,5 Kilogramm Kokain, 76 Kilogramm Marihuana, 30 Kilogramm Haschisch und etwa 33 Liter Amphetaminöl, das der Herstellung von Amphetamin dient, eingeführt und veräußert worden sind.

Seit Januar 2023 erfolgte wiederum die Überwachung der Beschuldigten. Bei einem ersten Zugriff am 30. Juni 2023 konnten in einem Fahrzeug bereits 36 Kilogramm Amphetaminpaste, 7.000 Ecstasy-Tabletten, 310 Gramm Kokain und 500 Gramm Ketamin sichergestellt werden.

Die Durchsuchungen erfolgten – teilweise unter Einsatz von Spezialkräften der Polizei – in Schöneberg, Alt-Treptow, Prenzlauer Berg, Lichtenberg, Friedrichshain, Neukölln, Rudow, Buckow, Hakenfelde, Köpenick und Moabit sowie im Land Brandenburg in den Orten Rüdersdorf und Hoppegarten.

Aufgefunden und beschlagnahmt wurden unter anderem größere Mengen Betäubungsmittel (darunter mutmaßlich Cannabis, Kokain, Amphetamine und diverse illegale Arzneimittel), Mobiltelefone, elektronische Geräte, Waffen (eine Schrotflinte und eine Maschinenpistole) Munition, pyrotechnische Erzeugnisse und Bargeld in sechsstelliger Höhe. Weiter wurden zwei Kraftfahrzeuge als Tatmittel und zwei hochwertige Kraftfahrzeuge zur Vermögenabschöpfung beschlagnahmt.

Die fünf aufgrund bereits bestehender Haftbefehle Festgenommenen im Alter von 16 bis 38 Jahren werden noch heute zur Invollzugsetzung der Haftbefehle einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Tiergarten vorgeführt. Weitere Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen, aber nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.