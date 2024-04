Gegen geparktes Autos geprallt und auf die Seite gekippt

Nr. 0843

Aus bislang ungeklärten Gründen verlor ein Autofahrer in der vergangenen Nacht in Schmargendorf die Kontrolle über einen Pkw. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 29-Jährige gegen 23.40 Uhr mit einem Mietwagen die Cunostraße von der Charlottenbrunner Straße kommend in Richtung Hohenzollerndamm und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw, der gegen drei dahinter abgestellte Fahrzeuge geschoben wurde. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten einen weiteren geparkten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw des 29-Jährigen auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer und seine 23 Jahre alte Beifahrerin erlitten Kopfverletzungen und wurden durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte zwei Dosen mit Lachgas im Trümmerfeld fest und stellten diese sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.