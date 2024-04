Geldabholer nach Schockanruf festgenommen

Nr. 0842

Gestern Nachmittag hat die Kriminalpolizei in Mitte einen mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat festgenommen. Der 32-Jährige stand gegen 16.15 Uhr in der Littenstraße kurz davor, einen 78-Jährigen um dessen Wertsachen zu erleichtern. Ein Anrufer hatte sich dem Senior gegenüber am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben und ihm mitgeteilt, dass ein Angehöriger einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution für dessen Freilassung aufgebracht werden müsse. Diese sollte dem 32-jährigen Kurier ausgehändigt werden. Die Einsatzkräfte verhinderten die Übergabe und nahmen den Tatverdächtigen fest. Das ermittelnde Betrugskommissariat des Landeskriminalamtes führt den Tatverdächtigen heute einem Richter vor, der den Erlass eines Haftbefehls prüft.

Niemals verlangt die Polizei am Telefon Geld. Auch keine Kaution!

Lassen Sie sich nicht von Schockanrufern nicht unter Druck setzen und fragen Sie bei Familienangehörigen nach!

Weitere Präventionshinweise finden Sie hier.