Kontrolle über Pkw verloren

Nr. 0841

In Zehlendorf wurde gestern Abend eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 54-Jährige mit ihrem Pkw gegen 19.35 Uhr die Potsdamer Straße von der Fischerhüttenstraße kommend in Richtung Berliner Straße. Kurz vor der Kreuzung mit der Martin-Buber-Straße/Onkel-Tom-Straße kam die Autofahrerin nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und kam auf dem begrünten Mittelstreifen zum Stehen. Dabei erlitt die Fahrerin, die keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte, Verletzungen am Kopf. Sie wirkte alkoholisiert. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest stellten Einsatzkräfte wenig später einen Wert von etwa 3,7 Promille fest. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen der Potsdamer Straße gesperrt.