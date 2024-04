Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0840

Eine Radfahrerin wurde heute Morgen in Friedrichshain bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 73-Jähriger gegen 8.25 Uhr mit einem Auto in der Wühlischstraße in Richtung Gärtnerstraße unterwegs und bog dann links in die Holteistraße ab. Dabei stieß er mit der ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Radfahrerin zusammen. Diese stürzte durch die Kollision und erlitt Kopf- sowie Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 47-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 73-Jährige blieb unverletzt. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von null Promille. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).