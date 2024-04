Zwei verletzte Personen nach körperlicher Auseinandersetzung

Nr. 0837

In der vergangenen Nacht wurden Polizeikräfte zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung nach Lichtenberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Anwohnerin gegen 23.45 Uhr im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Harnackstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf blieb einer der beiden, ein 21-Jähriger, mit einer Kopfverletzung im Treppenhaus liegen, während der andere Mann, der bewaffnet gewesen sein soll, sich in eine Wohnung im vierten Obergeschoß begeben hatte. Daraufhin sollte die Wohnung des Mannes mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsucht werden, wozu Kräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen wurden. Während des laufenden Einsatzes entdeckten Polizeikräfte dann auf dem Hof des Hauses den jungen Mann, der zuvor geflüchtet und dann offenbar vom Balkon nach unten gestürzt war. Neben ihm lag ein Beil. Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst am Ort und brachten ihn dann in eine Klinik, in der er umgehend operiert werden musste. Der 21-Jährige, der eine Kopfverletzung aufwies, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Kräfte des Spezialeisatzkommandos durchsuchten dann die Wohnung im vierten Obergeschoß. Eine weitere Person konnte nicht angetroffen werden. Das gefundene Beil beschlagnahmten Polizeikräfte. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen und zur Identität des vom Balkon gestürzten Mannes werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt und dauern an.