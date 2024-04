Brennende Autos

Nr. 0836

In der vergangenen Nacht brannten in Friedrichshain zwei Autos. Ein Objektschutzmitarbeiter der Polizei Berlin alarmierte gegen 1.15 Uhr Feuerwehr und Polizei, nachdem er Flammen an zwei Autos bemerkt hatte, die auf einem Parkplatz in der Straße Alt-Stralau geparkt waren. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die beiden Tesla brannten komplett aus. Ein daneben geparktes Auto wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.