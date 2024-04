Mann durch Schüsse verletzt

Nr. 0835

Gestern Abend wurde ein Mann in Gesundbrunnen durch Schüsse verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Männer in der Reinickendorfer Straße kurz nach 18 Uhr zunächst in einen Streit geraten sein. Als sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben soll, soll eine 32-jährige Frau versucht haben, beide voneinander zu trennen. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer eine Schusswaffe gezogen und damit auf den anderen, einen 32-Jährigen, geschossen und ihn an einem Bein verletzt haben. Im Anschluss soll er noch die Tasche des 32-Jährigen ergriffen und mit dieser geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten die Wunde des Verletzten und übergaben ihn anschließend an wenig später eintreffende Rettungskräfte, die ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Frau blieb unverletzt. Durch weitere Ermittlungen gelang es den Beamten und Beamtinnen, die Meldeanschrift des Tatverdächtigen herauszufinden. Eine anschließende Durchsuchung führte allerdings nicht zum Auffinden des Gesuchten. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.