Fahrradfahrer tödlich verletzt

Nr. 0834

Gestern Vormittag erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Weißensee tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 68-Jährige mit seinem Rad gegen 9.45 Uhr die Rennbahnstraße von der Berliner Allee kommend in Richtung Parkstraße. Als der Senior einen Fahrstreifenwechsel nach links vornahm, geriet er in die in der Fahrbahn eingelassene Schiene der Straßenbahn und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Er prallte gegen den hinteren Teil einer ihm entgegenkommenden Straßenbahn der Linie 12 und stürzte. Dabei erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Rennbahnstraße war während des Einsatzes der Rettungskräfte und der Unfallaufnahme bis etwa 14.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.