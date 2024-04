Tourist aus Spanien vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat Antonio AGRAZ FERNANDEZ seit dem 19. April 2024 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.