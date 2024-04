Unbekannter bedroht und beleidigt zwei Frauen

Nr. 0829

In der Nacht zu Sonntag bedrohte und beleidigte ein unbekannter Mann zwei Frauen in Adlershof. In einem Imbiss im S-Bahnhof Adlershof soll der unbekannte Mann gegen 0.15 Uhr eine 19-Jährige und ihre gleichaltrige Begleiterin angesprochen und gefragt haben, ob sie ein Paar seien. Nachdem beide dies verneint haben sollen, soll der Mann einen Schraubendreher gezeigt und dabei Drohungen gegen die Frauen und die LSBTIQ+-Community ausgesprochen haben. Im Anschluss soll der Unbekannte das Duo noch beleidigt haben. Im weiteren Verlauf wurde der Inhaber des Imbisses auf die Situation aufmerksam und begleitete die Heranwachsenden in einen Nebenraum, von wo aus diese den Notruf wählten. In der Zwischenzeit flüchtete der Mann und stieg in eine einfahrende S-Bahn. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 suchten gemeinsam mit der Bundespolizei nach dem Tatverdächtigen, konnten ihn allerdings nicht mehr finden. Die beiden jungen Frauen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.