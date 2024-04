Wahlplakate beschädigt

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen Beschädigungen an Wahlplakaten alarmiert.

Nr. 0827

Gegen 22.15 Uhr beobachteten Zeugen drei Tatverdächtige im Alter von 29, 31 und 33 Jahren, die ein Plakat zur Europawahl von einem Lichtmast an der Müllerstraße/Petersallee in Wedding heruntergerissen und beschädigt haben sollen. Die Personen wurden noch am Ort angetroffen und nach erfolgter Identitätsfeststellung entlassen.

Nr. 0828

Gegen 23.40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte ein brennendes Wahlplakat an der Berliner Straße/Florastraße in Pankow. In der Umgebung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Auch er wurde nach erfolgter Identitätsfeststellung vor Ort entlassen.