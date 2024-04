Junger Mann nach Geschäftseinbruch festgenommen

Nr. 0826

In Alt-Hohenschönhausen haben Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Kurz vor zwei Uhr traf die alarmierte Funkwagenbesatzung an einem Supermarkt am Malchower Weg ein, dessen Türen aufgebrochen waren. Im Geschäft befand sich noch der 20-jährige Tatverdächtige. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen und prüft, ob der 20-Jährige für weitere Straftaten verantwortlich ist.