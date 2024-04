E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0825

Gestern Nachmittag wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall nach Britz alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 37-jähriger Autofahrer gegen 14.40 Uhr die Holzmindener Straße in Richtung Tempelhofer Weg befahren haben, als ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer unvermittelt aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn gefahren sei. Es kam zur Kollision, in deren Folge der E-Scooter-Fahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens stieß. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Holzmindener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 15.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.