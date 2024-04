Festnahme nach Sachbeschädigung

Nr. 0824

Gestern Nachmittag nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen nach einer Sachbeschädigung mit Farbe in Neukölln fest. Ein Zeuge alarmierte gegen 15.45 Uhr die Polizei zur Pflügerstraße Ecke Friedelstraße, nachdem er einen Mann, der in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau war, dabei beobachtet hatte, wie er mit Sprühfarbe einen politisch motivierten Schriftzug auf die Hauswand angebracht haben soll. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe fest und brachten ihn, da er keinen Ausweis mit sich führte, zur Personalienfeststellung zu einer Polizeidienststelle. Im Anschluss konnte der 23-jährige Mann seinen Weg fortsetzen. Seine 28-jährige Begleiterin und der Begleiter im Alter von 41 Jahren wurden nach der Feststellung ihrer Personalien am Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund.