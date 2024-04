Kleidung gestohlen und Ladendetektiv verletzt – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0874

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras bittet die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Am Samstag, den 20. Januar 2024, gegen 12.15 Uhr betrat der abgebildete Mann ein Modegeschäft in den Gropiuspassagen in der Johannisthaler Chaussee und soll dort zwei hochwertige Jacken sowie ein Hemd entwendet haben. Ein 33-jähriger Ladendetektiv wurde auf den Unbekannten aufmerksam und sprach ihn an. Im weiteren Verlauf flüchtete der Tatverdächtige und der 33-Jährige nahm die Verfolgung auf. Als der Mitarbeiter den Flüchtenden einholte, soll ihm dieser mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend setzte der unbekannte Mann seine Flucht fort. Der Ladendetektiv erlitt Augenreizungen und wurde von Rettungskräften ambulant am Ort versorgt.

ca. 160 bis 170 cm groß

ungefähr 40 bis 50 Jahre alt

kräftige Statur

graue Haare