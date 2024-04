Massive Schäden nach Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Nr. 0822

Heute früh alarmierte ein Anwohner die Polizei zu einer Bank in Zehlendorf. Gegen 3.05 Uhr hörte der Zeuge einen lauten Knall aus einer Bankfiliale in der Clayallee und sah zwei Männer auf Motorrollern von der Filiale in Richtung Scharfestraße flüchten. Erste Ermittlungen ergaben, dass die unbekannten Tatverdächtigen einen Ausgabeautomaten im Vorraum des Geldinstituts mit einer bislang unbekannten Substanz aufgesprengt hatten. Durch die Sprengung kam es zu erheblichen Beschädigungen innerhalb der Filiale. Eine Einsturzgefährdung wird zurzeit durch einen Statiker geprüft, sodass sich die weiteren Ermittlungen am Tatort wie Spurensuche und -sicherung verzögern. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.