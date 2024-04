Mann in das Gleisbett gestoßen

Nr. 0821

Vorgestern Abend stieß ein Unbekannter in Mitte einen Mann in ein Gleisbett. Gegen 20.20 Uhr wurden Passanten am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz auf einen im Gleisbett liegenden 72-Jährigen aufmerksam und zogen diesen auf den Bahnsteig. Eine Sichtung der Videoaufnahmen ergab, dass offenbar ein Streit vorausgegangen war, in dessen Folge ein unbekannter Mann den Senior in das Gleisbett stieß. Danach entfernte sich der Tatverdächtige mit der U-Bahn in Richtung Alexanderplatz. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 72-Jährigen nach medizinischer Erstversorgung mit schwersten Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er umgehend notoperiert werden musste. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.