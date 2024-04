Polizistin und Polizist retten Mann aus Wasser

Nr. 0820

Gestern Abend retteten Einsatzkräfte einen Mann aus dem Wasser in Tegel. Gegen 20.30 Uhr versuchte ein 54-Jähriger mit einem Ruderboot von der Insel Reiswerder zur Anlegestelle Badestelle Reiswerder überzusetzen und fiel dabei ins Wasser. Im Wasser rief der Mann um Hilfe und machte so zwei Passanten auf sich aufmerksam, die den Notruf wählten. Eine Polizistin und ihr Kollege sprangen in den Tegeler See, zogen den 54-Jährigen an Land und übergaben ihn zur Erstversorgung an wenig später eintreffende Rettungskräfte. Der Mann wirkte alkoholisiert und gestand den Polizeikräften gegenüber ein, Alkohol getrunken zu haben. Aufgrund einer Unterkühlung kam er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.