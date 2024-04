Nach Alleinrennen Fahrzeug beschlagnahmt

Nr. 0818

In der vergangenen Nacht beschlagnahmten zivile Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes in Charlottenburg einen Mercedes nach einem sogenannten Alleinrennen. Gegen 22 Uhr war den Kräften in der Wilmersdorfer Straße ein 28-Jähriger aufgefallen, der gemeinsam mit zwei weiteren Männern einen Mercedes bestieg und mit diesem davonfuhr. Da der Mann polizeibekannt und aus vergangenen Einsätzen bekannt war, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, entschlossen sich die Beamten dem Fahrzeug, das in die Lewishamstraße abbog und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn zu folgen. Bei seiner Weiterfahrt missachtete der Mercedes-Fahrer mehrfach rot zeigende Ampeln. Nachdem die Einsatzkräfte das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, stellten sie den Wagen schließlich mit laufendem Motor und geöffneter Fahrertür in der Rönnestraße ohne die Männer fest. Noch während der Sachverhaltsaufnahme und beim Warten auf den Abschleppdienst kam der tatverdächtige 28-Jährige zu dem Fahrzeug zurück und bestritt, dieses gefahren zu sein. Der Mann kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurde von dort entlassen. Das gemietete Fahrzeug, in dem die Einsatzkräfte persönliche Unterlagen des Mannes gefunden hatten, wurde als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmt und zu einem Sicherstellungsgelände gebracht. Die Ermittlungen wegen des verbotenen Alleinrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.