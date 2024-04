Siebenjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0817

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Niederschöneweide, bei dem ein siebenjähriger Junge verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen fuhr ein Autofahrer gegen 16.20 Uhr mit seinem Wagen auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Schnellerstraße, als ein Kind zwischen den parkenden Autos hervorrannte. Trotz Gefahrenbremsung und Ausweichversuch des Autofahrers traf dieser den Jungen. Durch die Kollision erlitt der Siebenjährige eine Fraktur an einem Fuß. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.