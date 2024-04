Festnahme nach Brandstiftung an Transporter

Nr. 0815

Nach einer Brandstiftung in Hellersdorf wurde heute früh ein 35-jähriger Mann festgenommen. Zivilen Einsatzkräften des Abschnitts 33 war der Mann gegen 4.45 Uhr aufgefallen, als er sich in der Hellersdorfer Straße an einem geparkten Transporter zu schaffen machte. Kurz drauf brannte die Fahrerkabine des Transporters und der 35-Jährige flüchtete mit einem E-Scooter in Richtung Cecilienstraße. Zusammen mit Einsatzkräften des Abschnitts 35 konnten die Kräfte des Abschnitts 33 den Mann im Bereich der Kreuzung Hellersdorfer Straße Ecke Cecilienstraße stoppen und festnehmen. Dabei kam ein Reizstoffsprühgerät gegen den 35-Jährigen zum Einsatz. Da dieser im Anschluss über schmerzende Augen klagte, wurden ihm in einem hinzugerufenen Rettungswagen die Augen ausgespült. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte einen Zimmermannshammer und ein Feuerzeug. Beide Gegenstände wurden als mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmt. Im Anschluss kam der Tatverdächtige für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Er soll morgen einem Richter für den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.