Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Fußgänger

Nr. 0814

Nach einem Verkehrsunfall in Wittenau gestern Mittag musste ein 72-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 93-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit einem Auto der Marke Audi den Wilhelmsruher Damm in Richtung Eichborndamm. An der Kreuzung Wilhelmsruher Damm/Eichborndamm/Oranienburger Straße bog er nach links in die Oranienburger Straße ab und traf dort mit seinem Fahrzeug den 72-jährigen Mann, der an einem mit Ampel geregelten Übergang die Oranienburger Straße überquerte. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb am Boden liegen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen – insbesondere auch zur Klärung der Ampelfarben an der Kreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls.