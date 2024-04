Mann nach sexuellem Übergriff auf Frau gesucht- Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort beziehungsweise zum Wohnort des Unbekannten machen?

Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-914111, per E-Mail an LKA141@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.