Nr. 0810

Unbekannte beschmierten das Gebäude einer Parteizentrale in Köpenick. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin bemerkte gestern Abend gegen 21.15 Uhr mehrere an die Fassade des Gebäudes an der Seelenbinderstraße geschmierte Parolen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.