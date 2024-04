Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0809

Gestern Nachmittag kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll eine 55-Jährige gegen 19.50 Uhr mit ihrem Auto von der Bergstraße kommend auf dem Prellerweg unterwegs gewesen sein. Als sie nach links auf den Grazer Damm abgebogen sein soll, kollidierte sie mit einem 33-jährigen Motorradfahrer, der von der Arnulfstraße kommend den Prellerweg in Richtung Thorwaldsenstraße befahren haben soll. Der 33-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen an einem Bein. Zeuginnen und Zeugen stiegen aus ihren Fahrzeugen und eilten dem Verletzten zur Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er operiert und stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis kurz nach 23 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).