Verkehrsunfall zwischen Rollstuhlfahrer und Autofahrer

Nr. 0808

Gestern Nachmittag kam es in Altglienicke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollstuhlfahrer und einem Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 16.40 Uhr ein 52-Jähriger mit einem Sprinter vom Jungfernsteg kommend die Dorothea-Viehmann-Straße befahren haben. Als er nach rechts in die Wegedornstraße abgebogen sein soll, fuhr er gegen einen 31-jährigen Rollstuhlfahrer, der auf dem Radweg der Wegedornstraße in Richtung Am Alten Friedhof unterwegs gewesen sein soll. Der junge Mann fiel zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.