Rollerfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0804

In den frühen Morgenstunden wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Marienfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 66-jährige Autofahrerin gegen 5.30 Uhr die Malteserstraße in Richtung Friedrichrodaer Straße befahren haben. Unvermittelt habe ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer gemeinsam mit seiner 18-jährigen Sozia die Fahrbahn gequert. Trotz Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der E-Scooter-Fahrer zog sich Verletzungen am Kopf sowie an den Armen zu, die 18-Jährige wurde ebenfalls am Kopf verletzt. Beide wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.