Zeugin gesucht - wer kennt diese Frau?

Nr. 0803

Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich das Landeskriminalamt an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Berlin führt die Polizei Berlin ein Strafermittlungsverfahren gegen einen Polizeibeamten einer Einsatzhundertschaft der Polizei Berlin wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Nach bisherigen Erkenntnissen steht der Polizeibeamte im Verdacht, anlässlich einer Versammlung am 28. Oktober 2023 gegen 17 Uhr eine Unbekannte auf der Straße des 17. Juni mit beiden Händen auf den Rücken gestoßen zu haben, sodass sie vorwärts auf den Boden fiel.

Wer kann Angaben machen, die der Identifizierung der Frau dienen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin für Polizeidelikte am Columbiadamm 4 in 10965 Berlin unter der (030) 4664-934210 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin.