Widerstand in Hotel geleistet

Nr. 0802

Polizeieinsatzkräfte wurden gestern Nachmittag zu einem Hausfriedensbruch nach Mitte gerufen. Um kurz nach 15 Uhr kamen die Einsatzkräfte am Hotel in der Straße Weinbergsweg an und trafen an der Rezeption auf eine 34-jährige ehemalige Gästin des Hotels, die das Bettenhaus bis 12 Uhr verlassen musste. Darauf soll sie durch eine Mitarbeiterin auch hingewiesen worden sein. Ihr sollen daraufhin noch drei Stunden Zeit eingeräumt worden sein, um das Hotel zu verlassen. Als sie auch um 15 Uhr nicht gehen wollte, wurde durch das Personal die Polizei alarmiert. Nun forderten auch die Einsatzkräfte die Frau mehrmals auf, das Hotel zu verlassen, was sie jedoch nicht tat. Als sie daraufhin von den Einsatzkräften ergriffen und nach draußen begleitet werden sollte, riss sie sich los und hielt sich an einer in der Nähe befindlichen Säule fest und umschlang diese zusätzlich noch mit ihren Beinen. Unter Einsatz körperlicher Gewalt lösten die Einsatzkräfte sie von der Säule, legten ihr die Handfessel an und führten sie aus dem Hotel. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam kam sie wieder auf freien Fuß. Sie muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.