Festnahme nach Raub in Spielhalle

Nr. 0793

Gestern Vormittag überfiel ein Mann in Neukölln eine Spielhalle. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bedrohte ein 41-jähriger Gast der Spielothek in der Straße Hasenheide die 60-jährige Angestellte gegen 11.15 Uhr mit einer vorgehaltenen, augenscheinlichen Schusswaffe. Der 41-Jährige forderte die Frau auf, den Tresor zu öffnen, aus dem er im Anschluss das Bargeld entwendete. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute in Form von Bargeld im mittleren, vierstelligen Bereich in unbekannte Richtung. Durch weitere Ermittlungen konnten die Personalien des Tatverdächtigen bestimmt werden. Auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses der Staatsanwaltschaft Berlin drangen Spezialeinsatzkräfte der Polizei in die Wohnung des mutmaßlichen Räubers ein und konnten ihn dort festnehmen. Der 41-Järhige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht. Er soll heute einem Richter für den Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.