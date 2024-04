Frau mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt

Nr. 0792

Ein Mann rief in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei zu einer Wohnung in Wilhelmstadt. Als die Einsatzkräfte kurz vor 23 Uhr in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Pichelsdorfer Straße eintrafen, fanden sie im Wohnzimmer den alkoholisiert wirkenden 70-jährigen Anrufer und im Schlafzimmer seine 68 Jahre alte Lebensgefährtin vor. Die Frau wies mehrere Stichverletzungen im Brustbereich auf und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Für die Verletzte soll Lebensgefahr bestehen. Einsatzkräfte nahmen den 70-jährigen Tatverdächtigen fest und übergaben ihn nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West). Die Ermittlungen dort dauern an.