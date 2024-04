Festnahme nach Autoeinbrüchen

Nr. 0789

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in Wilmersdorf fest. Gegen 3 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte eine ausgelöste Alarmanlage in einer Tiefgarage in der Lietzenburger Straße und stellten in der Folge zwei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Seitenscheiben und durchwühlten Innenräumen fest. Noch in der Nähe nahmen sie einen Tatverdächtigen im Alter von 22 Jahren fest, der Diebesgut aus den Fahrzeugen bei sich trug. Als mögliches Tatmittel für die Einbrüche beschlagnahmten sie bei dem Mann zwei Nothämmer. Außerdem wurde bei dem Festgenommenen weiteres Diebesgut aus einem Autoeinbruch vom vergangenen Wochenende in der Linienstraße in Mitte aufgefunden und beschlagnahmt. Das der 22-Jährige für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, bestätigte zudem noch, dass er bereits per Untersuchungshaftbefehl wegen Einbruchdiebstahls gesucht wurde. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.