Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Nr. 0788

Heute früh kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Pankow, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wechselte ein 48-jähriger Mann gegen 6 Uhr die Fahrbahnseite der Greifswalder Straße von der Lilli-Henoch-Straße kommend. Dabei überquerte er auch die Gleise der Straßenbahn an einem Übergang für Fußgänger und übersah offenbar die herannahende Straßenbahn der Linie M4, die die Greifswalder Straße in Richtung Danziger Straße befuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und akustischem Warnsignal der Tram kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und der Tram. Alarmierte Rettungskräfte brachten den erheblich am Kopf verletzten 48-jährigen Mann für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnverkehr war in der Zeit von 6.30 Uhr bis 10.15 Uhr in beide Richtungen unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.