Achtjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0787

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Steglitz, bei dem ein achtjähriges Kind verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 16.10 Uhr die Klingsorstraße in Richtung Birkbuschstraße. Auf Höhe der Barsekowstraße wollte der Junge die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Stadtpark Goebenwiese überqueren, als der Fahrer des Pkws ihn auf dem Fußgängerüberweg anfuhr. Der Achtjährige stürzte durch die Kollision zu Boden und erlitt Verletzungen an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer klagte während der Sachverhaltsaufnahme über Schmerzen in der Brust und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Während der Unfallaufnahme war die Klingsorstraße zwischen Barsekowstraße und Birkbuschstraße für ca. 40 Minuten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.