Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 0786

Gestern Abend ereignete sich in Lichtenrade ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Zeugen gaben an, dass ein Mann mit seinem Pkw gegen 21.25 Uhr den Kirchhainer Damm in Richtung Lichtenrader Damm befuhr. Dem Vernehmen nach setzte der 31-Jährige bei roter Ampel zum Passieren der Kreuzung am Kirchhainer Damm Ecke Im Domstift an und fuhr dabei einen 81 Jahre alten Radfahrer, der die dortige Fußgängerfurt von der Goltzstraße kommend überquerte, an. Nach kurzer Nachschau entfernte sich der 31-Jährige mit seinem Audi in Richtung Lichtenrader Damm. Eine andere Fahrzeugführerin, die während des Unfalls an selbiger Ampel stand, verfolgte den Flüchtenden und konnte ihn in unmittelbarer Nähe des Unfallortes umstimmen, auf die alarmierten Einsatzkräfte zu warten. Beim Zusammenstoß stürzte der 81-Jährige vom Fahrrad und erlitt eine Rippenfraktur. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Senior zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Ein Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen.