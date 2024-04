Mann durch Stiche verletzt

Nr. 0785

Ein junger Mann alarmierte in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei zu einem Spätkauf in Haselhorst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 23.15 Uhr trafen diese auf den 24-jährigen Mann, der vor dem Geschäft an der Gartenfelder Straße Ecke Simonring saß und mehrere stark blutende Stichverletzungen an den Armen, Beinen und am Rumpf aufwies. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr soll für den jungen Mann nicht bestehen. Bislang konnte der Verletzte nicht dazu befragt werden, wer ihm die Stiche zugefügt hat und wo dies passiert sein soll. Die Ermittlungen hierzu dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.