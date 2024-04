Versuchte Brandstiftung an Pkw

Nr. 0781

Heute Vormittag wurde die Polizei zu einem Einfamilienhaus nach Grunewald alarmiert. Gegen 10.10 Uhr verließ der 48-jährige Bewohner sein Haus in der Koenigsallee und ging zu seinem auf dem Grundstück abgestellten Pkw. An dem Fahrzeug stellte er angebrannte Gegenstände fest, die den Wagen jedoch nicht beschädigt hatten. Verletzt wurde niemand. Da eine politische Motivation der versuchten Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Sie dauern an.