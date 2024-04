Nr. 0779

Gestern Mittag wurde in Adlershof ein Mann antisemitisch beleidigt und bedroht. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 53-Jähriger gegen 14 Uhr in der Radickestraße/Wassermannstraße von einem 49-Jährigen und einem 19-Jährigen aufgrund seines getragenen Basecaps auf dem eine israelischen Flagge abgebildet war, beleidigt und bedroht worden sein. Es entwickelte sich ein Streit in dessen Verlauf der 53-Jährige den 49-Jährigen ebenfalls beleidigt und ihn mit seinem Fuß in den Unterleib getreten haben soll. Der 49-Jährige verspürte hierbei Schmerzen, die keine weiteren Behandlungen bedurften. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten nahmen den 49-Jährigen und den 19-Jährigen mit zu einer Polizeidienststelle, auf der sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Im Anschluss wurden sie entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.