Autofahrer prallt gegen Baum

Nr. 0776

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Stadtrandsiedlung Malchow, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-Jähriger gegen 19.50 Uhr mit einem Pkw den Blankenburger Pflasterweg von der Heinersdorfer Straße kommend in Richtung Dorfstraße, kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Opel wurde dabei vollständig zerstört. Der 27-Jährige erlitt Kopfverletzungen sowie Hautabschürfungen. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Die Kräfte stellten während der Unfallaufnahme fest, dass gegen den Verletzten ein Haftbefehl vorlag.

Der Blankenburger Pflasterweg war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zwischen der Heinersdorfer Straße und der Dorfstraße bis etwa 23.20 Uhr gesperrt. Davon war auch der Buslinienverkehr betroffen. Ein Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die Ermittlungen.