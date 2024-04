Tötungsdelikt vor Bar

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltshaft Berlin

Nr. 0770

Heute Morgen kam es gegen 6 Uhr zu einem Tötungsdelikt in Friedenau. Nach ersten Informationen sollen zwei Männer im Alter von 50 und 32 Jahren gegen 6 Uhr vor einer Bar in der Hauptstraße in einen Streit geraten sein. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 50-Jährige mehrere Stiche in den Oberkörper erlitten haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen. Der Tatverdächtige soll zunächst vom Tatort geflüchtet sein, begab sich jedoch wenig später zur Versorgung einer Verletzung an seiner Hand ebenfalls in ein Krankenhaus und konnte dort festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin soll der Leichnam des 50-Jährigen heute obduziert werden. Die zweite Mordkommission des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.