Körperliche Auseinandersetzung nach Dienstleistung – drei Verletzte

Nr. 0769

Gestern Mittag kam es in Lichtenberg zu mehreren Körperverletzungen in einem Einkaufszentrum. Gegen 13.35 Uhr entfachte sich ein Streit in einem Nagelstudio eines Einkaufszentrums in der Herzbergstraße. Eine unzufriedene Kundin suchte das Nagelstudio auf und schlug in Richtung der Dienstleisterin, die sich daraufhin ebenfalls mit Schlagbewegungen verteidigte. Die 47-jährige Kundin griff in der Folge nach einem Damenschuh mit Absatz und schlug damit auf den Kopf der 29-jährigen Angestellten, die dabei eine stark blutende Platzwunde im Stirnbereich erlitt. Augenzeugen zufolge erschien ein Mann, der die Kundin mit Faustschlägen attackierte, die sich mit einem Gegenstand zur Wehr setzte und dem unbekannten Mann eine blutende Verletzung an der Wange zufügte. Anschließend schlug der Unbekannte mit einem Metallgegenstand auf den Kopf der Kundin, die dadurch eine stark blutende Kopfplatzwunde an der Stirn erlitt. Durch einen Hinterausgang des Nagelstudios entfernte sich der unbekannte Mann schließlich vom Ort. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Frauen in verschiedene Krankenhäuser. Die 29-Jährige wurde stationär aufgenommen, während die 47-Jährige die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.